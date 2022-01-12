Німеччина пригрозила заблокувати Telegram через поширення незаконного контенту

«Блокування буде серйозним рішенням і, очевидно, крайнім заходом. До цього ми перепробуємо всі інші можливості», — сказала міністр.

Про це вона заявила в інтерв’ю тижневику Die Zeit .

Фезер уточнила, що такі заходи доведеться впровадити, якщо компанія продовжить ігнорувати закони Німеччини. Зокрема, йдеться про поширення на майданчику Telegram екстремістських заяв та закликів до бойкотування вакцинації та карантину.

«Сьогодні Telegram розміщується в Дубаї, а завтра, можливо, на Кайманових островах. Нам буде потрібно багато сил, щоб забезпечити дотримання закону», — додала Фезер.