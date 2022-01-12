Германия пригрозила заблокировать Telegram из-за распространения незаконного контента

Глава Министерства внутренних дел Германии Нэнси Фезер пригрозила возможной блокировкой мессенджера Telegram в стране.
Об этом она заявила в интервью еженедельнику Die Zeit.
«Блокировка будет серьезным решением и, очевидно, последней мерой. До этого мы перепробуем все другие возможности», — сказала министр.
Фезер уточнила, что к подобным мерам придется прибегнуть, если компания продолжит игнорировать законы Германии. В частности, речь идет о распространении на площадке Telegram экстремистских заявлений и призывов к бойкотированию вакцинации и карантина.
«Сегодня Telegram размещается в Дубае, а завтра, возможно, на Каймановых островах. Нам потребуется много сил, чтобы обеспечить соблюдение закона», — добавила Фезер.
- Отметим, в Германии с 1 января 2018 года действует закон о мерах в отношении социальных сетей, обязывающий их удалять незаконный контент: от оскорблений представителей власти до прямых призывов к насилию и вражде. Штраф может достигать 50 млн евро.
- Летом 2021 года Минюст Германии выдвинул владельцам Telegram претензии из-за отсутствия четкой процедуры подачи жалоб на подозрительный контент на площадке. В офисе компании в Дубае не отреагировали на запрос и не удается установить контакт с администрацией сервиса.
- The Financial Times и группа экспертов Cyberint провели расследование, благодаря которому выяснилось, что киберпреступники в последнее время вдвое чаще используют Telegram, чтобы проводить там незаконные операции, которые большей частью раньше совершали только в даркнете.
- В декабре 2020 года Telegram вместе с российской соцсетью «ВКонтакте» попали в пиратский список Европейской комиссии. Ресурсы признаны способствующими распространению пиратского контента.