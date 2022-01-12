Германия пригрозила заблокировать Telegram из-за распространения незаконного контента

«Блокировка будет серьезным решением и, очевидно, последней мерой. До этого мы перепробуем все другие возможности», — сказала министр.

Об этом она заявила в интервью еженедельнику Die Zeit .

Фезер уточнила, что к подобным мерам придется прибегнуть, если компания продолжит игнорировать законы Германии. В частности, речь идет о распространении на площадке Telegram экстремистских заявлений и призывов к бойкотированию вакцинации и карантина.

«Сегодня Telegram размещается в Дубае, а завтра, возможно, на Каймановых островах. Нам потребуется много сил, чтобы обеспечить соблюдение закона», — добавила Фезер.