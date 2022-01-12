Не менше 20 тисяч гривень. Кабмін ухвалив постанову про підвищення зарплати медикам

Кабінет Міністрів на засіданні 12 січня ухвалив постанову про підвищення зарплати медпрацівникам.

Згідно з постановою, не менше 20 тисяч гривень повинні отримувати лікарі, (окрім лікарів-інтернів) та професіонали з вищою немедичною освітою, які допущені до медичної діяльності в закладах охорони здоровʼя. А на рівні 13,5 тисячі гривень отримуватимуть фахівцям з початковим рівнем (короткий цикл) вищої медичної освіти, та першим (бакалаврським) рівнем вищої медичної освіти.

Постанова набуває чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 січня 2022 року.

За словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, трансформація медичної системи у 2022 році відбуватиметься прискореними темпами завдяки рекордному бюджету, що виділений на цю сферу.

Серед ключових позицій:

Суттєве збільшення рівня оплати праці медиків, а також забезпечення додаткових фінансових гарантій для медичних працівників.

Завдяки рекордному бюджету НСЗУ буде підвищено фінансування лікарень, що дасть можливість також оновлювати та модернізувати медзаклади.

Розвиток системи трансплантації в Україні.

Розширення сфери дії експериментального проєкту з аеромедичної евакуації.

Нещодавно МОЗ оприлюднив інформацію, що цьогоріч уряд збільшив фінансування «ковідних пакетів» для лікарень до 19,4 мільярда гривень