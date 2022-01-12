Не менее 20 тысяч гривен. Кабмин принял постановление о повышении зарплаты медикам

Кабинет Министров на заседании 12 января принял постановление о повышении зарплаты медработникам.

Согласно постановлению, не менее 20 тысяч гривен должны получать врачи, (кроме врачей-интернов) и профессионалы с высшим немедицинским образованием, которые допущены к медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения. А на уровне 13,5 тысяч гривен будут получать зарплату специалисты с начальным уровнем (короткий цикл) высшего медицинского образования, и первым (бакалаврским) уровнем.

Постановление вступает в силу с дня опубликования и применяется с 1 января 2022 года.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, трансформация медицинской системы в 2022 году будет происходить ускоренными темпами благодаря рекордному бюджету, выделенному на эту сферу.

Среди ключевых позиций:

Существенное увеличение уровня оплаты труда медиков, а также обеспечение дополнительных финансовых гарантий медицинских работников.

Благодаря рекордному бюджету НСЗУ будет повышено финансирование больниц, что позволит также обновлять и модернизировать медучреждения.

Развитие системы трансплантации в Украине.

Расширение сферы действия экспериментального проекта по аэромедицинской эвакуации.

Недавно Минздрав обнародовал информацию, что в этом году правительство увеличило финансирование «ковидных пакетов» для больниц до 19,4 миллиарда гривен