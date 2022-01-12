МОЗ збільшив фінансування «ковідних пакетів» для лікарень до 19,4 мільярда гривень

Міністерство охорони здоровʼя змінило підходи до формування пакетів медичних послуг для надання допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою. Оплата лікування відбуватиметься за двома пакетами.

Як і раніше, пацієнти отримуватимуть всю медичну допомогу у стаціонарах безоплатно, оскільки надані їм послуги оплатить держава.

Національна служба здоровʼя оплачуватиме медзакладам лікування за двома пакетами:

готовність до надання медичної допомоги в умовах поширення інфекційних захворювань, епідемій та в інших надзвичайних ситуаціях;

стаціонарна допомога пацієнтам із COVID-19.

На перший пакет зможуть законтрактуватися лише ті заклади, які були визначені ОДА. Ідеться про один заклад на 200 тисяч населення відповідної області.

За даними МОЗ, регіональні департаменти охорони здоровʼя вже подали переліки таких закладів. Із тими, хто пройде перевірку на відповідність вимогам НСЗУ, укладатимуть договори. У програмі медичних гарантій на 2022 рік для них передбачено майже 2,5 мільярда гривень.

Контрактування на другий пакет доступне всім закладам, що відповідають вимогам НСЗУ. На цей напрям у бюджеті передбачено 16,9 мільярда гривень.

У 2021 році оплата лікування пацієнтів із COVID-19 відбувалась за двома пакетами медичних послуг. Зокрема, ідеться про пакет «Стаціонарна допомога пацієнтам із COVID-19» і про другий пакет, який покривав стаціонарну допомогу, що надавалась протягом квітня-травня закладами, які не мали договору з НСЗУ.