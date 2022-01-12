В Україні виявили понад 7 тисяч нових хворих на ковід. Найбільше в Києві — 1 151

В Україні за останню добу, 11 січня, медики виявили 7 117 нових випадків коронавірусної хвороби (зокрема захворіли 409 дітей та 160 медпрацівників). Від ускладнень захворювання померли 193 пацієнти, а напередодні — 219.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя. Кількість нових хворих по регіонах:

м. Київ — 1 151;

Вінницька область — 435;

Волинська область — 94;

Дніпропетровська область — 237;

Донецька область — 250;

Житомирська область — 139;

Закарпатська область — 168;

Запорізька область — 122;

Івано-Франківська область — 502;

Київська область — 266;

Кіровоградська область — 64;

Луганська область — 112;

Львівська область — 386;

Миколаївська область — 135;

Одеська область — 312;

Полтавська область — 328;

Рівненська область — 250;

Сумська область — 445;

Тернопільська область — 235;

Харківська область — 457;

Херсонська область — 197;

Хмельницька область — 351;

Черкаська область — 224;

Чернівецька область — 197;

Чернігівська область — 60.

Загалом від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили майже 3,7 мільйона випадків COVID-19. При цьому 97 737 людей померли від ускладнень хвороби, а 3,5 мільйона громадян одужали.

За минулу добу медики вакцинували ще 106 тисяч людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплені 14 875 716 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози — 14 098 896. Ще 7 339 людей отримали додаткову дозу, а 41 141 — бустерну.