Новини

В Україні виявили понад 7 тисяч нових хворих на ковід. Найбільше в Києві — 1 151

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

В Україні за останню добу, 11 січня, медики виявили 7 117 нових випадків коронавірусної хвороби (зокрема захворіли 409 дітей та 160 медпрацівників). Від ускладнень захворювання померли 193 пацієнти, а напередодні — 219.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя. Кількість нових хворих по регіонах:

  • м. Київ — 1 151;
  • Вінницька область — 435;
  • Волинська область — 94;
  • Дніпропетровська область — 237;
  • Донецька область — 250;
  • Житомирська область — 139;
  • Закарпатська область — 168;
  • Запорізька область — 122;
  • Івано-Франківська область — 502;
  • Київська область — 266;
  • Кіровоградська область — 64;
  • Луганська область — 112;
  • Львівська область — 386;
  • Миколаївська область — 135;
  • Одеська область — 312;
  • Полтавська область — 328;
  • Рівненська область — 250;
  • Сумська область — 445;
  • Тернопільська область — 235;
  • Харківська область — 457;
  • Херсонська область — 197;
  • Хмельницька область — 351;
  • Черкаська область — 224;
  • Чернівецька область — 197;
  • Чернігівська область — 60.

Загалом від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили майже 3,7 мільйона випадків COVID-19. При цьому 97 737 людей померли від ускладнень хвороби, а 3,5 мільйона громадян одужали.

За минулу добу медики вакцинували ще 106 тисяч людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплені 14 875 716 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози — 14 098 896. Ще 7 339 людей отримали додаткову дозу, а 41 141 — бустерну.