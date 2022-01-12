В Україні виявили понад 7 тисяч нових хворих на ковід. Найбільше в Києві — 1 151

В Україні за останню добу, 11 січня, медики виявили 7 117 нових випадків коронавірусної хвороби (зокрема захворіли 409 дітей та 160 медпрацівників). Від ускладнень захворювання померли 193 пацієнти, а напередодні — 219.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя. Кількість нових хворих по регіонах:
- м. Київ — 1 151;
- Вінницька область — 435;
- Волинська область — 94;
- Дніпропетровська область — 237;
- Донецька область — 250;
- Житомирська область — 139;
- Закарпатська область — 168;
- Запорізька область — 122;
- Івано-Франківська область — 502;
- Київська область — 266;
- Кіровоградська область — 64;
- Луганська область — 112;
- Львівська область — 386;
- Миколаївська область — 135;
- Одеська область — 312;
- Полтавська область — 328;
- Рівненська область — 250;
- Сумська область — 445;
- Тернопільська область — 235;
- Харківська область — 457;
- Херсонська область — 197;
- Хмельницька область — 351;
- Черкаська область — 224;
- Чернівецька область — 197;
- Чернігівська область — 60.
Загалом від початку пандемії в Україні офіційно підтвердили майже 3,7 мільйона випадків COVID-19. При цьому 97 737 людей померли від ускладнень хвороби, а 3,5 мільйона громадян одужали.
За минулу добу медики вакцинували ще 106 тисяч людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплені 14 875 716 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози — 14 098 896. Ще 7 339 людей отримали додаткову дозу, а 41 141 — бустерну.
- У 2022 році в Україну мають доставити майже 42 мільйони доз вакцини — цього має вистачити для ревакцинації двома дозами 70% дорослого населення країни.