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В Украине выявили более 7 тысяч новых больных ковидом. Больше всего в Киеве — 1 151

Автор:
София Телишевская
Дата:

В Украине за последние сутки, 11 января, медики выявили 7 117 новых случаев коронавирусной болезни (в частности заболели 409 детей и 160 медработников). От осложнений заболевания умерли 193 пациента, а накануне — 219.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения. Количество новых больных по регионам:

  • Киев — 1 151;
  • Винницкая область — 435;
  • Волынская область — 94;
  • Днепропетровская область — 237;
  • Донецкая область — 250;
  • Житомирская область — 139;
  • Закарпатская область — 168;
  • Запорожская область — 122;
  • Ивано-Франковская область — 502;
  • Киевская область — 266;
  • Кировоградская область — 64;
  • Луганская область — 112;
  • Львовская область — 386;
  • Николаевская область — 135;
  • Одесская область — 312;
  • Полтавская область — 328;
  • Ровенская область — 250;
  • Сумская область — 445;
  • Тернопольская область — 235;
  • Харьковская область — 457;
  • Херсонская область — 197;
  • Хмельницкая область — 351;
  • Черкасская область — 224;
  • Черновицкая область — 197;
  • Черниговская область — 60.

В целом с начала пандемии в Украине официально подтвердили почти 3,7 миллиона случаев COVID-19. При этом 97 737 человек умерли от осложнений болезни, а 3,5 миллиона граждан выздоровели.

За минувшие сутки медики вакцинировали еще 106 тысяч человек. Всего с начала вакцинальной кампании привиты 14 875 716 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы — 14 098 896. Еще 7 339 человек получили дополнительную дозу, а 41 141 — бустерную.