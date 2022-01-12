В Украине выявили более 7 тысяч новых больных ковидом. Больше всего в Киеве — 1 151

В Украине за последние сутки, 11 января, медики выявили 7 117 новых случаев коронавирусной болезни (в частности заболели 409 детей и 160 медработников). От осложнений заболевания умерли 193 пациента, а накануне — 219.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения. Количество новых больных по регионам:

Киев — 1 151;

Винницкая область — 435;

Волынская область — 94;

Днепропетровская область — 237;

Донецкая область — 250;

Житомирская область — 139;

Закарпатская область — 168;

Запорожская область — 122;

Ивано-Франковская область — 502;

Киевская область — 266;

Кировоградская область — 64;

Луганская область — 112;

Львовская область — 386;

Николаевская область — 135;

Одесская область — 312;

Полтавская область — 328;

Ровенская область — 250;

Сумская область — 445;

Тернопольская область — 235;

Харьковская область — 457;

Херсонская область — 197;

Хмельницкая область — 351;

Черкасская область — 224;

Черновицкая область — 197;

Черниговская область — 60.

В целом с начала пандемии в Украине официально подтвердили почти 3,7 миллиона случаев COVID-19. При этом 97 737 человек умерли от осложнений болезни, а 3,5 миллиона граждан выздоровели.

За минувшие сутки медики вакцинировали еще 106 тысяч человек. Всего с начала вакцинальной кампании привиты 14 875 716 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы — 14 098 896. Еще 7 339 человек получили дополнительную дозу, а 41 141 — бустерную.