YouTube назвали головним каналом розповсюдження фейків

У відкритому листі коаліції організацій, які перевіряють факти, ідеться, що YouTube за останній рік став основним каналом розповсюдження фейкових новин. Однак платформа надто мало робить для боротьби з брехливою інформацією.

Про це пише The Guardian.

У листі до виконавчої директорки YouTube Сьюзан Войжитскі експерти написали, що платформа дозволяє несумлінним гравцям використовувати себе, щоб маніпулювати та експлуатувати інших, а також для самоорганізації та збору коштів.

За словами експертів, на платформі люди поширюють дуже багато дезінформації про американські вибори, коронавірус та вакцинацію.

У листі викладені чотири вимоги до YouTube:

фінансувати незалежні кампанії проти дезінформації;

всередині відеороликів, які поширюють фейки, давати посилання зі спростуваннями;

змінити алгоритми показу сумнівних відео;

робити більше для боротьби з брехнею у неангломовних роликах.

На ці вимоги представниця YouTube Лєна Ернандес заявила, що компанія вклала багато грошей у цю боротьбу.

«Ми досягли серйозного прогресу: споживання інформації, що межує з фейковою, значно нижче за 1% всіх переглядів на YouTube, і лише близько 0,21% всіх переглядів припадає на неприпустимий контент, який ми пізніше видаляємо», — відповіла Ернандес.