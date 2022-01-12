«Укрзалізниця» за рік отримала майже пів мільярда гривень чистого прибутку. У 2020-му було 12 млрд грн збитків

За підсумками 2021 року «Укрзалізниця» отримала 457,5 млн гривень чистого прибутку. Ще у 2020 році залізниця зазнала 12 млрд гривень чистого збитку.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Так, за підсумками минулого року дохід від вантажних перевезень зріс на 11,2 % до 72,3 млрд гривень, від пасажирських перевезень — на 50,7 % до 6,23 млрд гривень.

EBITDA компанії минулого року зросла на 42,8 % до 14,5 млрд гривень, маржа EBITDA — на 3,3 процентні пункти до 16,7%.

«Приріст вантажопотоку, а також більший тариф на вантажні перевезення, ефективний прозорий розподіл вагонів на аукціонах дозволили компенсувати 1,4 млрд гривень збитку за першу половину 2021 року та вивести компанію у прибуток за результатами року», зазначив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишин.

Крім того, наприкінці 2021 року «Укрзалізниця» вперше в історії вчасно отримала затверджений фінансовий план, що дає змогу у 2022 році перейти до помірного та стабільного розвитку залізничної галузі України.