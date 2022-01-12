«Укрзалізниця» за год получила почти полмиллиарда гривен чистой прибыли. В 2020-м было 12 млрд гривен убытков

По итогам 2021 года «Укрзалізниця» получила 457,5 млн гривен чистой прибыли. Еще в 2020 году железная дорога понесла 12 млрд гривен ущерба.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, по итогам прошлого года доход от грузовых перевозок вырос на 11,2% до 72,3 млрд гривен, от пассажирских перевозок — на 50,7% до 6,23 млрд гривен.

EBITDA компании в прошлом году выросла на 42,8% до 14,5 млрд гривен, маржа EBITDA — на 3,3 процентных пункта до 16,7%.

«Прирост грузопотока, а также больший тариф на грузовые перевозки, эффективное прозрачное распределение вагонов на аукционах позволили компенсировать 1,4 млрд гривен убытка за первую половину 2021 года и вывести компанию в прибыль по результатам года», — отметил председатель правления «Укрзалізниці» Александр Камышин.

Кроме того, в конце 2021 года «Укрзалізниця» впервые в истории вовремя получила утвержденный финансовый план, позволяющий в 2022 году перейти к умеренному и стабильному развитию железнодорожной отрасли Украины.