За свята «Укрзалізниця» перевезла понад 1,5 млн пасажирів. Це на 38% більше, ніж минулого року

За період новорічних і різдвяних свят з 23 грудня 2021 року до 10 січня 2022 року «Укрзалізниця» перевезла 1,56 млн пасажирів. Це на 38% більше, ніж за такий же період минулого року.

Про це повідомила пресслужба «УЗ».

Загальна населеність поїздів також зросла і становила 76%, що на 11% більше порівняно з рівнем 2020/2021 років.

В «Укрзалізниці» пояснюють, що такі результати стали можливими завдяки призначенню 23 додаткових потягів на свята та продовженню маршрутів двох потягів. Також на обсяги новорічних перевезень вплинули призначені з нового графіка пасажирські поїзди та регіональні експреси, які значно розширили географію перевезень і залучили більше пасажирів.

Загалом 9 січня стало піковим днем перевезень, за який залізницею скористалися 105 тисяч пасажирів. Для порівняння, пік новорічних перевезень у період 2020/2021 років припав на 3 січня — тоді перевезли 81 тисячу пасажирів.

Попиту на послуги УЗ посприяла і виплата тисячі гривень за вакцинацію. За даними залізниці, українці придбали за ці гроші понад 326 тисяч залізничних квитків на 131 мільйон гривень.