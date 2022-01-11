За свята «Укрзалізниця» перевезла понад 1,5 млн пасажирів. Це на 38% більше, ніж минулого року

За період новорічних і різдвяних свят з 23 грудня 2021 року до 10 січня 2022 року «Укрзалізниця» перевезла 1,56 млн пасажирів. Це на 38% більше, ніж за такий же період минулого року.
Про це повідомила пресслужба «УЗ».
Загальна населеність поїздів також зросла і становила 76%, що на 11% більше порівняно з рівнем 2020/2021 років.
В «Укрзалізниці» пояснюють, що такі результати стали можливими завдяки призначенню 23 додаткових потягів на свята та продовженню маршрутів двох потягів. Також на обсяги новорічних перевезень вплинули призначені з нового графіка пасажирські поїзди та регіональні експреси, які значно розширили географію перевезень і залучили більше пасажирів.
Загалом 9 січня стало піковим днем перевезень, за який залізницею скористалися 105 тисяч пасажирів. Для порівняння, пік новорічних перевезень у період 2020/2021 років припав на 3 січня — тоді перевезли 81 тисячу пасажирів.
Попиту на послуги УЗ посприяла і виплата тисячі гривень за вакцинацію. За даними залізниці, українці придбали за ці гроші понад 326 тисяч залізничних квитків на 131 мільйон гривень.
- З другої половини січня 2022 року програму «єПідтримка» розширять — українці віком від 60 років зможуть витратити ці кошти на придбання ліків. Гроші потрібно витратити упродовж чотирьох місяців з моменту отримання.
- Сама програма триватиме до 18 грудня 2022 року та реалізовуватиметься в декілька етапів. На першому етапі отримання коштів відбуватиметься через додаток «Дія», а на другому етапі (ІІ—ІІІ квартал 2022 року) гроші виплачуватимуть на руки (але над цим механізмом ще працюють).