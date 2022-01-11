Суд Саудівської Аравії вперше дозволив публічно назвати імʼя чоловіка, якого засудили за сексуальні домагання

Суд у Саудівській Аравії вперше ухвалив назвати імʼя чоловіка, якого засудили за сексуальні домагання, і таким чином публічно зганьбити його. Про це повідомляє Saudi Gazette.

Чоловіка на імʼя Ясир аль-Араві Кримінальний суд міста Медіна визнав винним у переслідуванні жінки з використанням непристойних висловлювань. Його засудили до восьми місяців увʼязнення, оштрафували на $1 330 і дозволили публічно називати його імʼя.