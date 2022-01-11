Суд Саудовской Аравии впервые разрешил публично назвать имя мужчины, которого осудили за сексуальные домогательства

Суд в Саудовской Аравии впервые постановил назвать имя мужчины, которого осудили за сексуальные домогательства, и таким образом публично опозорить его. Об этом сообщает Saudi Gazette.

Мужчину по имени Ясир аль-Арави Уголовный суд города Медина признал виновным в преследовании женщины с использованием непристойных высказываний. Его приговорили к восьми месяцам тюрьмы, оштрафовали на $1 330 и разрешили публично называть его имя.