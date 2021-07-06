В Испании представили закон, который криминализирует домогательства на улице и секс без согласия

В Испании могут ввести уголовную ответственность за сексуальные домогательства на улице.

Об этом пишет El Pais.

Правительство предлагает внести соответствующие изменения в законодательство о борьбе с сексуальными преступлениями. Документ известный в Испании под названием «только «да» означает «да» предлагает квалифицировать любой половой контакт без явного согласия каждой стороны на это как изнасилование.

Кроме того, проект закона впервые предлагает ввести уголовную ответственность за домогательства на работе, кетколлинг (домогательства к незнакомкам на улицах), а также принуждение к браку и женские обрезания.

Толчком для изменений в законодательство стало «дело Ла Манада» 2016 года об изнасиловании молодой женщины пятью мужчинами. Двое из них снимали преступление, во время которого девушка молчала, и судья расценил это как ее согласие на секс. В конце суд признал их виновными в сексуальном насилии — это преступление по законам Испании предусматривает менее тяжкое наказание, чем изнасилование.

Судебный процесс показал, что закон требует изменений для лучшей защиты жертв в подобных ситуациях, в частности расширение полномочий специализированных отделов полиции для реагирования на такие случаи. Также изменения предусматривают финансовую помощь жертвам насилия. Ожидается, что документ будет рассмотрен в сентябре.