У США вперше випустили монету із зображенням темношкірої жінки

У США вперше випустили монету, на якій зображена темношкіра жінка — Майя Енджелоу, яка була відомою американською феміністкою та поетесою.

Про це повідомляє The Guardian.

Монета вартістю 25 центів із її зображенням надійшла в обіг 10 січня. Майя зображена з розпростертими руками (як птах у леті) на тлі сонця, що сходить. Монетний двір США заявив, що образ Майї Енджелоу був «навіяний її поезією та символізує її спосіб життя».

«Щоразу, коли ми змінюємо дизайн нашої валюти, ми маємо можливість сказати щось про нашу країну — що ми цінуємо і як ми розвивалися як суспільство. Я дуже пишаюся тим, що ці монети відзначають внесок деяких найвидатніших жінок Америки, зокрема Майї Енджелоу», — сказала Джанет Єллен, міністр фінансів США.

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Майя Енджелоу померла у 2014 році. Вона була автором книги «Я знаю, чому птах у клітці співає», в якій писала про расову дискримінацію, з якою зіткнулась у дитинстві. Загалом вона написала 36 книг та отримала понад 20 почесних ступенів. Майя зачитала свій вірш «На пульсі ранку» на інавгурації Білла Клінтона у 1992 році і була нагороджена Президентською медаллю свободи від Барака Обами у 2010 році.

У 2022 році Монетний двір США також представить монети із зображенням першої американської жінки-астронавта Саллі Райд і першої жінки-голови нації черокі Вільми Менкіллер. Крім цього, Штати змінять вигляд 20-доларової купюри — на ній буде афроамериканка Гаррієт Табмен, яка боролася за скасування рабства