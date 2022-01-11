В США впервые выпустили монету с изображением темнокожей женщины

В США впервые выпустили монету, на которой изображена темнокожая женщина — Майя Энджелоу, которая была известной американской феминисткой и поэтессой.

Об этом сообщает The Guardian.

Монета стоимостью 25 центов с ее изображением поступила в оборот 10 января. На ней Майя изображена с распахнутыми руками (как летящая птица) на фоне восходищего солнца. Монетный двор США заявил, что образ Майи Энджолоу был «навеян ее поэзией и символизирует ее образ жизни».

«Каждый раз, когда мы меняем дизайн нашей валюты, мы имеем возможность сказать что-нибудь о нашей стране — что мы ценим и как мы развивались как общество. Я очень горжусь тем, что эти монеты отмечают вклад некоторых самых выдающихся женщин Америки, в частности Майи Энджелоу», — сказала Джанет Йеллен, министр финансов США.

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Майя Энджелоу скончалась в 2014 году. Она была автором книги «Я знаю, почему птица в клетке поет», в которой писала о расовой дискриминации, с которой столкнулась в детстве. В общей сложности она написала 36 книг и получила более 20 почетных степеней. Майя прочла свое стихотворение «На пульсе утра» на инаугурации Билла Клинтона в 1992 году и была награждена Президентской медалью свободы от Барака Обамы в 2010 году.

В 2022 году Монетный двор США также представит монеты с изображением первой американской женщины-астронавта Салли Райд и первой женщины-главы нации чероки Вильмы Менкиллер. Кроме этого, Штаты изменят вид 20-долларовой купюры — на ней будет афроамериканка Гарриет Табмен, которая боролась за отмену рабства.