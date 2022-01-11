У Греції гомосексуальним людям дозволили бути донорами крові

Влада Греції дозволила гомосексуальним людям та бісексуальним чоловікам ставати донорами крові.

Відповідний указ затвердили міністр охорони здоров’я Танос Плевріс і його заступниця Міна Гага, пише місцеве видання Kathimerini.

Тепер оновлена форма, яку заповнюють потенційні донори, не містить пунктів про одностатеві сексуальні стосунки.

Колишня форма для донорів крові включала положення про те, що чоловік не може бути донором, якщо від 1977 року він хоча б раз мав статевий зв’язок з іншим чоловіком.