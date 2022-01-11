В Греции гомосексуальным людям разрешили быть донорами крови

Власти Греции разрешили гомосексуальным людям и бисексуальным мужчинам становиться донорами крови.

Соответствующий указ утвердили министр здравоохранения Танос Плеврис и его заместитель Мина Гага, пишет местное издание Kathimerini.

Теперь обновленная форма, которую заполняют потенциальные доноры, не содержит пунктов об однополых сексуальных отношениях.

Прежняя форма для доноров крови включала положение о том, что мужчина не может быть донором, если с 1977 года он хотя бы раз вступал в половую связь с другим мужчиной.