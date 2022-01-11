Підозрюваному у підпалі будівлі парламенту ПАР додали звинувачення в тероризмі

У Південно-Африканській Республіці підозрюваному у підпалі будівлі парламенту додали ще одне звинувачення. Тепер його також підозрюють у тероризмі.

Про це пише The Associated Press.

49-річний Занділе Мафе був присутній на судовому засіданні у вівторок, де обговорювалася можливість відпустити його під заставу. Натомість сторона обвинувачення висунула йому звинувачення ще й у тероризмі. Крім цього, Мафе звинувачують у спробі крадіжки зі зламом, підпалі та зберіганні вибухового пристрою.

Мафе заарештували в день підпалу і знайшли у нього вибуховий пристрій. Розслідування веде підрозділ поліції ПАР, який розслідує винятково резонансні злочини.

Сам Мафе всі звинувачення на свою адресу відкидає, а його захист зазначає, що з чоловіка хочуть зробити «цапа-відбувайла», щоб приховати недоліки в системі охорони парламенту. Зокрема лишаються питання, чому не спрацювала протипожежна система.