Підозрюваному у підпалі будівлі парламенту ПАР додали звинувачення в тероризмі

У Південно-Африканській Республіці підозрюваному у підпалі будівлі парламенту додали ще одне звинувачення. Тепер його також підозрюють у тероризмі.
Про це пише The Associated Press.
49-річний Занділе Мафе був присутній на судовому засіданні у вівторок, де обговорювалася можливість відпустити його під заставу. Натомість сторона обвинувачення висунула йому звинувачення ще й у тероризмі. Крім цього, Мафе звинувачують у спробі крадіжки зі зламом, підпалі та зберіганні вибухового пристрою.
Мафе заарештували в день підпалу і знайшли у нього вибуховий пристрій. Розслідування веде підрозділ поліції ПАР, який розслідує винятково резонансні злочини.
Сам Мафе всі звинувачення на свою адресу відкидає, а його захист зазначає, що з чоловіка хочуть зробити «цапа-відбувайла», щоб приховати недоліки в системі охорони парламенту. Зокрема лишаються питання, чому не спрацювала протипожежна система.
- Пожежа у парламенті ПАР сталась вранці 2 січня — наступного дня після державного похорону архієпископа Десмонда Туту в соборі Святого Георгія біля парламенту. Чиновники заявили, що пожежа почалася в офісах третього поверху і швидко поширилася на палату Національних зборів (нижню палату парламенту). Пожежна сигналізація спрацювала лише тоді, коли пожежники вже були на місці. Вогонь гасили понад 70 годин через килими та деревʼяні підлоги в будівлі. Це була друга пожежа в парламенті менш ніж за рік. У березні 2021 року сталася пожежа через несправність електромережі.
- Будівля парламенту в Кейптауні складається з трьох секцій, найстаріша з яких датується 1884 роком. У нових секціях, побудованих у 1920-х і 1980-х роках, розміщуються Національні збори.