Подозреваемому в поджоге здания парламента ЮАР добавили обвинения в терроризме

В Южно-Африканской Республике подозреваемому в поджоге здания парламента добавили еще одно обвинение. Теперь его также подозревают в терроризме.
Об этом пишет The Associated Press.
49-летний Зандиле Мафе присутствовал на судебном заседании во вторник, где обсуждалась возможность отпустить его под залог. В то же время сторона обвинения предъявила ему еще и обвинение в терроризме. Кроме этого, Мафе обвиняют в попытке кражи со взломом, поджоге и хранении взрывного устройства.
Мафе арестовали в день поджога и обнаружили у него взрывное устройство. Расследованием занимается подразделение полиции ЮАР, которое расследует исключительно резонансные преступления.
Сам Мафе все обвинения в свой адрес отвергает, а его защита отмечает, что из мужчины хотят сделать «козла отпущения», чтобы скрыть недостатки в системе охраны парламента. В частности, остаются вопросы, почему не сработала противопожарная система.
- Пожар в парламенте ЮАР произошел утром 2 января — на следующий день после государственных похорон архиепископа Десмонда Туту в соборе Святого Георгия возле парламента. Чиновники заявили, что пожар начался в офисах третьего этажа и быстро распространился на палату Национального собрания (нижнюю палату парламента). Пожарная сигнализация сработала только тогда, когда пожарные уже были на месте. Огонь тушили более 70 часов из-за ковров и деревянных полов в здании. Это был второй пожар в парламенте менее чем за год. В марте 2021 года был пожар из-за неисправности электросети.
- Здание парламента в Кейптауне состоит из трех секций, старейшая из которых датируется 1884 годом. В новых секциях, построенных в 1920-х и 1980-х годах, размещается Национальное собрание.