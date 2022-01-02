У Кейптауні горить будівля парламенту ПАР

У Кейптауні сталася пожежа у будівлі парламенту Південно-Африканської Республіки.

Про це повідомляють AFP і News24.

За словами, офіційного представника пожежно-рятувальної служби Кейптауну Джермейна Карелсе пожежа почалася рано-вранці в неділю в офісах на третьому поверсі і поширилася на зал Національних зборів.

Людей у будівлі немає, охорона встигла залишити небезпечні поверхи.

Район навколо парламенту оточений, оскільки є ймовірність обвалення. На місці працюють шість пожежних розрахунків. Причини займання поки що невідомі.