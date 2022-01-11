Французький телеканал опублікував карту з «російським» Кримом. Посольству України редакція пояснила це «технічною помилкою»

Французький телеканал France Télévisions у своєму сюжеті про ситуацію на Донбасі зобразив на карті окупований півострів Крим як частину Росії.
Відеосюжет «Україна: в армійських окопах на кордоні з Росією» виклали на сайті телеканалу ввечері 10 січня.
Журналіст розповідає про ситуацію у прифронтовій Авдіївці, показує життя українських військових та мирних мешканців, які залишилися в місті.
Ілюструючи свою розповідь адміністративною картою світу, на якій вказані лише Росія та Україна, телеканал спочатку показує всю територію України одним кольором, а потім позначає Крим тим самим кольором, що і Росію.
Водночас територія Донбасу, захоплена бойовиками «ДНР» та «ЛНР», взагалі отримує власний колір.
Згодом інцидент прокоментували у посольстві України у Франції.
«Від імені посольства спілкувалися із редакцією. Отримала вибачення, пояснення та запевнення, що така ситуація не повториться: графічний підрядник припустився технічної помилки (відсутнє штрихування анексованого Криму та вказівка невизнання анексії міжнародною спільнотою), але це жодним чином не відображає позицію телеканалу стосовно українського Криму», — повідомила неназвана працівниця посольства, цитують «Крим.Реалії».
За її словами, контент навколо української тематики на France Télévisions загалом збалансований та коректний, а такі прикрі ситуації «трапляються навіть із порядними журналістами та адекватними медіа».
- Раніше карту з «російським» Кримом опублікувала французька газета Le Monde, але потім виправила.
- Також позначала як частину Росії тимчасово окупований український Крим іспанська телерадіомовна корпорація RTVE.
- 16 березня 2014 року на території українського Криму відбувся невизнаний міжнародною спільнотою так званий «референдум про статус півострова». Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року одноосібно оголосив про «включення Криму до складу РФ», анексувавши українську територію.
- Україна, Європейський Союз, Сполучені Штати та жодна інша цивілізована країна не визнали результати голосування на так званому «референдумі» та запровадили санкції проти Росії.