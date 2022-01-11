Французский телеканал опубликовал карту с российским Крымом. Посольству Украины редакция объяснила это «технической ошибкой»

Французский телеканал France Télévisions в своем сюжете о ситуации на Донбассе изобразил на карте оккупированный полуостров Крым как часть России.
Видеосюжет «Украина: в армейских окопах на границе с Россией» выложили на сайте телеканала вечером 10 января.
Журналист рассказывает о ситуации в прифронтовой Авдеевке, показывает жизнь украинских военных и мирных жителей, оставшихся в городе.
Иллюстрируя свой рассказ административной картой мира, на котором указаны только Россия и Украина, телеканал сначала показывает всю территорию Украины одним цветом, а затем обозначает Крым тем же цветом, что и Россию.
В то же время территория Донбасса, захваченная боевиками «ДНР» и «ЛНР», вообще получает собственный цвет.
Впоследствии инцидент прокомментировали в посольстве Украины во Франции.
«От имени посольства общались с редакцией. Получила извинения, объяснения и заверения, что такая ситуация не повторится: графический подрядчик допустил техническую ошибку (отсутствует штриховка аннексированного Крыма и указание непризнания аннексии международным сообществом), но это никоим образом не отражает позицию телеканала по отношению к украинскому Крыму», — сообщила неназванная сотрудница посольства, цитирует «Крым.Реалии».
По ее словам, контент вокруг украинской тематики на France Télévisions в целом сбалансирован и корректен, а такие досадные ситуации «случаются даже с порядочными журналистами и адекватными медиа».
- Ранее карту с «российским» Крымом опубликовала французская газета Le Monde, но затем исправила.
- Также обозначала как часть России временно оккупированный украинский Крым испанская телерадиовещательная корпорация RTVE.
- 16 марта 2014 года на территории украинского Крыма состоялся непризнанный международным сообществом так называемый «референдум о статусе полуострова». Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года единолично объявил о «включении Крыма в состав РФ», аннексировав украинскую территорию.
- Украина, Европейский Союз, Соединенные Штаты и остальные цивилизованные страны не признали результаты голосования на так называемом референдуме и ввели санкции против России.