НАЗК підтвердило, що нардеп Михайло Волинець не задекларував позашляховик за 1,1 млн грн

Нацагентство із запобігання корупції (НАЗК) за результатами перевірки підтвердило, що народний депутат фракції «Батьківщина» Михайло Волинець не задекларував користування позашляховиком Toyota Highlander, який з вересня 2019 року оформлений на його сина Андрія.

Про це повідомляє «Радіо Свобода», вказуючи, що НАЗК підтвердило факти, викладені у розслідуванні журналістів «Схем».

Нацагентство встановило, що депутат користується/користувався автомобілем на постійній основі. У деклараціях за 2019 рік або за 2020 рік нардеп автомобіль не вказував. Це говорить про те, що він вніс недостовірну інформацію до декларації, вчинивши злочин за ст. 366-2 ККУ, а тому НАЗК звернулася до Офісу генпрокурора.

Сам депутат у поясненнях Нацагентству заявляв, що не користувався цим автомобілем, а їздив громадським транспортом. Іноді він нібито користувався службовим транспортом парламенту.

За даними Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, Toyota Highlander станом на 31 грудня 2020 року міг коштувати 1 093 390 гривень. За даними офіційних дилерів, на момент оформлення авто на сина Волинця машина коштувала близько 1,3 мільйона гривень.