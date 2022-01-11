НАПК подтвердило, что нардеп Михаил Волынец не задекларировал внедорожник за 1,1 млн грн

Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) по результатам проверки подтвердило, что народный депутат фракции «Батьківщина» Михаил Волынец не задекларировал пользование внедорожником Toyota Highlander, который с сентября 2019 года оформлен на его сына Андрея.

Об этом сообщает «Радио Свобода», указывая, что НАПК подтвердило факты, изложенные в расследовании журналистов «Схем».

Нацагентство установило, что депутат пользуется/пользовался автомобилем на постоянной основе. В декларациях за 2019 год или за 2020 год нарпдеп автомобиль не указывал. Это говорит о том, что он внес недостоверную информацию в декларации, совершив преступление по ст. 366-2 УКУ, а потому НАПК обратилась в Офис генпрокурора.

Сам депутат в объяснениях Нацагентству заявлял, что не использовал этот автомобиль, а ездил на общественном транспорте. Иногда он якобы пользовался служебным транспортом парламента.

По данным Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, Toyota Highlander по состоянию на 31 декабря 2020 года мог стоить 1 093 390 гривен. По данным официальных дилеров, на момент оформления авто на сына Волынца, машина стоила около 1,3 миллиона гривен.