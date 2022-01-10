В Іспанії борсук викопав у печері понад 200 монет пізньої Римської імперії

В Іспанії борсук привів археологів до скарбу з понад 200 римських монет, які століттями були заховані у печері. Про це повідомляє CNN.
Тварина залізла у тріщину у скелі всередині печери Ла-Куеста в регіоні Астурія та викопала монети, які пізніше виявив місцевий житель Роберто Гарсія. Чоловік викликав археологів, зокрема директора з питань розкопок Альфонсо Фанджула, який вважає, що борсук шукав їжу чи рив собі гніздо.
«Коли ми прибули, ми виявили яму, що веде до борсучого гнізда, і землю навколо неї, повну монет», — сказав Фанджул CNN, додавши, що борсук викопав понад 90 монет.
Потім команда провела археологічні розкопки, в ході яких виявили ще 209 монет, датованих 200-400 роками нашої ери. Це відповідає пізньоримському періоду, коли на Піренейський півострів прибули свеви. Фанджул вважає, що монети заховали біженці, що приховалися в цьому районі.
Монети зараз очищають та незабаром виставлять в Археологічному музеї Астурії. На місці, де їх знайшли, планують проводити подальші розкопки, які покращать розуміння падіння Римської імперії та піднесення середньовічних королівств на півночі Іспанії.
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