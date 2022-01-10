В Іспанії борсук викопав у печері понад 200 монет пізньої Римської імперії

В Іспанії борсук привів археологів до скарбу з понад 200 римських монет, які століттями були заховані у печері. Про це повідомляє CNN.

Тварина залізла у тріщину у скелі всередині печери Ла-Куеста в регіоні Астурія та викопала монети, які пізніше виявив місцевий житель Роберто Гарсія. Чоловік викликав археологів, зокрема директора з питань розкопок Альфонсо Фанджула, який вважає, що борсук шукав їжу чи рив собі гніздо.

«Коли ми прибули, ми виявили яму, що веде до борсучого гнізда, і землю навколо неї, повну монет», — сказав Фанджул CNN, додавши, що борсук викопав понад 90 монет.