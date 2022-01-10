В Испании барсук выкопал в пещере более 200 монет поздней Римской империи

В Испании барсук привел археологов к сокровищам из более чем 200 римских монет, которые веками были спрятаны в пещере. Об этом сообщает CNN.

Животное залезло в трещину в скале внутри пещеры Ла-Куэста в регионе Астурия и вырыло монеты, которые позже обнаружил местный житель Роберто Гарсия. Мужчина вызвал археологов, в частности, директора по раскопкам Альфонсо Фанджула, который считает, что барсук искал еду или рыл себе гнездо.

«Когда мы прибыли, мы обнаружили яму, ведущую к барсучьему гнезду, и землю вокруг нее полную монет», — сказал Фанджул CNN, добавив, что барсук выкопал более 90 монет.