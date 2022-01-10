МОН оприлюднив розклад вступних іспитів до магістратури

Міністерство освіти України оприлюднило дати проведення єдиного вступного іспиту (ЄВІ) на всі спеціальності та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) до магістратури.
Реєстрація вступників триватиме з 26 квітня до 17 травня 2022 року (18:00).
Основна сесія ЄВІ відбудеться 22 червня, а додаткова — 10 вересня.
Єдине фахове вступне випробування складатиметься з двох частин — тесту загальної навчальної компетентності, який відбудеться 20 червня, а також предметного тесту (тут уже дати різні):
- економіка та міжнародна економіка — 24 червня;
- право та міжнародне право — 24 червня;
- облік і фінанси — 29 червня;
- політологія та міжнародні відносини — 29 червня;
- психологія та соціологія — 29 червня;
- управління та адміністрування — 1 липня.
Якщо вступник має бажання складати кілька тестів, які збігаються у часі, тоді під час реєстрації потрібно визначити, який предмет складати в основну сесію, а який у додаткову.
- 29 січня 2021 року Верховна Рада ухвалила постанову про виплату премій 30 найкращим випускникам за результатами ЗНО. Президент Володимир Зеленський також запровадив президентську стипендію в розмірі 10 тисяч гривень для 250 учасників ЗНО із найкращими результатами та разову премію для переможців всеукраїнських шкільних і міжнародних олімпіад.