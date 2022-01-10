МОН обнародовал расписание вступительных экзаменов в магистратуру

Министерство образования Украины обнародовало даты проведения единого вступительного экзамена (ЕВЭ) на все специальности и единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) в магистратуру.

Регистрация абитуриентов продлится с 26 апреля по 17 мая 2022 года (18:00).

Основная сессия ЕВЭ состоится 22 июня, а дополнительная — 10 сентября.

Единое профессиональное вступительное испытание будет состоять из двух частей — теста общей учебной компетентности (20 июня) и предметного теста (здесь уже даты разные):

экономика и международная экономика — 24 июня;

право и международное право — 24 июня;

учет и финансы — 29 июня;

политология и международные отношения — 29 июня;

психология и социология — 29 июня;

управление и администрирование — 1 июля.

Если поступающий хочет сдавать несколько тестов, которые совпадают по времени, тогда при регистрации нужно определить, какой предмет он будет сдавать в основную сессию, а какой в дополнительную.