МОН обнародовал расписание вступительных экзаменов в магистратуру

Министерство образования Украины обнародовало даты проведения единого вступительного экзамена (ЕВЭ) на все специальности и единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ) в магистратуру.
Регистрация абитуриентов продлится с 26 апреля по 17 мая 2022 года (18:00).
Основная сессия ЕВЭ состоится 22 июня, а дополнительная — 10 сентября.
Единое профессиональное вступительное испытание будет состоять из двух частей — теста общей учебной компетентности (20 июня) и предметного теста (здесь уже даты разные):
- экономика и международная экономика — 24 июня;
- право и международное право — 24 июня;
- учет и финансы — 29 июня;
- политология и международные отношения — 29 июня;
- психология и социология — 29 июня;
- управление и администрирование — 1 июля.
Если поступающий хочет сдавать несколько тестов, которые совпадают по времени, тогда при регистрации нужно определить, какой предмет он будет сдавать в основную сессию, а какой в дополнительную.
- 29 января 2021 года Верховная Рада приняла постановление о выплате премий 30 лучшим выпускникам по результатам ВНО. Президент Владимир Зеленский также ввел президентскую стипендию в размере 10 тысяч гривен для 250 участников ВНО с лучшими результатами и разовую премию для победителей всеукраинских школьных и международных олимпиад.