PayPal розглядає можливість створення власної криптовалюти у форматі стейблкоїна

Платіжна система PayPal вивчає можливість запуску власної криптовалюти.

Про це пише Engadget.

Про розробку стало відомо завдяки інформації з iOS-додатка PayPal. «Ми вивчаємо стейблкоїн, і ми, звичайно ж, тісно співпрацюватимемо з відповідними регулюючими органами», — заявив Хосе Фернандес да Понте, старший віцепрезидент з криптовалют і цифрових валют PayPal.

Докази досліджень компанії щодо створення стейблкоїна були вперше виявлені у програмі PayPal розробником Стівом Мозером. Прихований код та зображення вказують на те, що компанія працює над PayPal Coin. Код зазначає, що така монета буде забезпечена доларом США.