PayPal рассматривает возможность создания собственной криптовалюты в формате стейблкоина

Платежная система PayPal изучает возможность запуска собственной криптовалюты.

Об этом пишет Engadget.

О разработке стало известно благодаря информации из iOS-приложения PayPal. «Мы изучаем стейблкоин, и мы, конечно же, будем тесно сотрудничать с соответствующими регулирующими органами», — заявил Хосе Фернандес да Понте, старший вице-президент по криптовалютам и цифровым валютам PayPal.

Доказательства исследований компании по созданию стейблкоина были впервые обнаружены в приложении PayPal разработчиком Стивом Мозером. Скрытый код и изображения указывают на то, что компания ведет работу над PayPal Coin. Код указывает, что такая монета будет обеспечена долларом США.