В Україні за добу майже 2 тисячі нових COVID-хворих. Вакцинували понад 20 тисяч людей

В Україні минулої доби (9 січня) виявили 1 969 нових хворих на COVID-19, повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Найбільше нових хворих у Києві (398), Харківській області (192) і Львівській області (130). Серед загальної кількості хворих 94 дитини і 41 медик. Госпіталізували за добу 1 064 людей, а померли — 86. Одужали 3 517 українців.

Вакцинували за добу 20 376 людей. Першу дозу отримали 5 850 осіб, а другу — 12 350.

«Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 813 186 людей, з них першу дозу отримали 14 813 184 людини, отримали дві дози — 13 980 473 людини, додаткову дозу — 6 224 людини, бустерну дозу — 20 462 людини. Загалом проведено 28 820 343 щеплення», — повідомляє відомство.