В Украине за сутки почти 2 тысячи новых COVID-больных. Вакцинировали более 20 тысяч человек

В Украине за прошедшие сутки (9 января) выявили 1 969 новых больных COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Больше всего новых больных в Киеве (398), Харьковской области (192) и Львовской области (130). Среди общего числа больных 94 ребенка и 41 медик. Госпитализировали за сутки 1 064 людей, а умерли — 86. Выздоровели 3 517 украинцев.

Вакцинировали за сутки 20 376 человек. Первую дозу получили 5 850 человек, а вторую — 12 350.

«С начала вакцинальной кампании привито 14 813 186 человек, из них получили первую дозу — 14 813 184 человека, две дозы — 13 980 473 человека, дополнительную дозу — 6 224 человека, бустерную дозу — 20 462 человека. В общей сложности проведено 28 820 343 прививки», — сообщает ведомство.