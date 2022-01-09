По всій Україні очікується ожеледиця і мокрий сніг. Рятувальники попереджають про небезпеку на дорогах

Майже на всій території України сьогодні, 9 січня, очікується ожеледиця і мокрий сніг.
За даними Укргідрометцентру, ожеледиця спостерігатиметься в західних, північних, центральних ы східних областях. Значний мокрий сніг пройде в Карпатах, у Рівненській, Житомирській та Київській областях. Покрив снігу — від 4 до 10 см.
На півдні України прогнозують мокрий сніг із дощем.
Рятувальники попереджають, що на дорогах може бути небезпечно. Також можливе порушення руху транспорту.
- Від початку січня в Києві зареєстрували кілька температурних рекордів. Так, доба 3 січня стала найтеплішою у Києві за 123 роки. У цей день уперше за 142 роки середньодобова температура повітря у столиці становила +4,3 °C.
- 5 січня метеорологи також уперше за 142 роки зафіксували середньодобову температуру на рівні +6,5 °С. Максимальна ж температура у столиці сягнула +10,7 °С.
- Загалом 2021 рік став одним із двадцяти найтепліших і найсухіших за останні понад 100 років.