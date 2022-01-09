В Україні за добу виявили майже 3 тисячі нових COVID-хворих. Вакцинували 27 тисяч людей

В Україні за минулу добу (8 січня) виявили 2 810 нових хворих на COVID-19, з яких 163 дитини і 33 медпрацівники.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

Госпіталізували за добу 840 людей. Померли 75 пацієнтів, а одужали — 2 818.

Вакцинували 26 950 людей. Першу дозу отримали 7 018 людей, а другу — 17 425. Бустерну дозу вкололи 2 193 українцям.

Міністерство охорони здоров'я