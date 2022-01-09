В Украине за сутки выявили почти 3 тысячи новых COVID-больных. Вакцинировали 27 тысяч людей

В Украине за прошедшие сутки (8 января) выявили 2 810 новых больных COVID-19, из которых 163 ребенка и 33 медработника.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Госпитализировали за сутки 840 людей. Умерли 75 пациентов, а выздоровели — 2 818.
Вакцинировали 26 950 человек. Первую дозу получили 7 018 людей, а вторую — 17 425. Бустерную дозу вкололи 2 193 украинцам.
- 6 января в Украине разрешили бустерную вакцинацию для всех людей от 18 лет. Бустером желательно прививаться в период от 6 до 9 месяцев после получения второй прививки. Уколы будут делать препаратами Moderna или Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек.
- В 2022 году в Украину должны доставить почти 42 миллиона доз вакцины — этого должно хватить для ревакцинации двумя дозами 70% взрослого населения страны.