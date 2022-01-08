Іран розширив список санкцій проти чиновників США, яких вважає причетними до вбивства генерала Сулеймані

Іран розширив список санкцій щодо США через ймовірну причетність низки американських посадовців до вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.

Про це повідомляється на сайті МЗС країни.

Загалом санкційний список поповнився 51 імʼям. Зокрема, до нього потрапили голова Обʼєднаного комітету начальників штабів армії США Марк Міллі, колишній радник президента США з нацбезпеки Роберт ОʼБраєн, голова Центрального командування армії США Кеннет Маккензі, директор Агентства національної безпеки генерал Пол Накасоне.

Як зазначає зовнішньополітичне відомство, названі у списку люди мали стосунок до «ухвалення рішень, організації, фінансування та скоєння теракту [вбивство Сулеймані] або виправдовували тероризм, що є загрозою міжнародному миру та безпеці».