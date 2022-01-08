Іран розширив список санкцій проти чиновників США, яких вважає причетними до вбивства генерала Сулеймані

Іран розширив список санкцій щодо США через ймовірну причетність низки американських посадовців до вбивства іранського генерала Касема Сулеймані.
Про це повідомляється на сайті МЗС країни.
Загалом санкційний список поповнився 51 імʼям. Зокрема, до нього потрапили голова Обʼєднаного комітету начальників штабів армії США Марк Міллі, колишній радник президента США з нацбезпеки Роберт ОʼБраєн, голова Центрального командування армії США Кеннет Маккензі, директор Агентства національної безпеки генерал Пол Накасоне.
Як зазначає зовнішньополітичне відомство, названі у списку люди мали стосунок до «ухвалення рішень, організації, фінансування та скоєння теракту [вбивство Сулеймані] або виправдовували тероризм, що є загрозою міжнародному миру та безпеці».
- 3 січня 2020 року американські сили атакували військову базу поблизу міжнародного аеропорту Багдаду, внаслідок чого був убитий іранський генерал Касем Сулеймані. Президент Дональд Трамп згодом назвав Сулеймані терористом. Іран пообіцяв масштабну відповідь. 8 січня і 12 березня 2020 року три американські бази в Іраку були атаковані — загинули три людини і 10 отримали поранення.
- Влітку Іран видав ордер на арешт Трампа і назвав на честь Сулеймані ракету. 7 січня 2021 року суд Іраку видав ордер на арешт Трампа. 19 січня Іран ввів санкції проти Трампа і його адміністрації.