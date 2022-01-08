Иран расширил список санкций против чиновников США, которых считает причастными к убийству генерала Сулеймани

Иран расширил список санкций в отношении США из-за предполагаемой причастности ряда американских чиновников к убийству иранского генерала Касема Сулеймани.

Об этомсообщается на сайте МИД страны.

В целом санкционный список пополнился 51 именем. В частности, в него попали глава Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли, бывший советник президента США по нацбезопасности Роберт ОʼБрайен, глава Центрального командования армии США Кеннет Маккензи, директор Агентства национальной безопасности генерал Пол Накасоне.

Как отмечает внешнеполитическое ведомство, названные в списке люди имели отношение к «принятию решений, организации, финансированию и совершению теракта [убийство Сулеймани] или оправдывали терроризм, угрожающий международному миру и безопасности».