Північна Корея відмовилась від участі в зимовій Олімпіаді через коронавірус і «ворожі сили»

Північна Корея направила листа до Китаю, де в лютому відбудеться зимова Олімпіада, і заявила, що не поїде на неї — через коронавірус і «ворожі сили» (імовірно, США).

Про це повідомляж Reuters.

Лист Китаю надіслали Олімпійський комітет Північної Кореї та Міністерство спорту. Однак у листі не уточнюється, чи йдеться про відмову відправляти туди дипломатів або це реакція на заборону для спортсменів: спортсменам КНДР до кінця 2022 року заборонено брати участь в Олімпійських іграх — їх дискваліфікували за відмову влітку 2021 року від Олімпіади у Японії начебто через коронавірус.

Представник МЗС Китаю Ван Веньбінь заявив, що Китай розуміє рішення Північної Кореї не брати участь у зимових Олімпійських іграх з деяких «особливих причин».