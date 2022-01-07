Северная Корея отказалась от участия в зимней Олимпиаде из-за коронавируса и «вражеских сил»

Северная Корея направила письмо в Китай, где в феврале состоится зимняя Олимпиада, и заявила, что не будет на ней присутствовать — из-за коронавируса и «вражеских сил» (вероятно, США).

Об этом сообщает Reuters.

Письмо Китаю направили Олимпийский комитет Северной Кореи и Министерство спорта. В письме не уточняется, идет ли речь об отказе отправлять туда дипломатов или это реакция на запрет для спортсменов: спортсменам КНДР до конца 2022 года запрещено участвовать в Олимпийских играх — их дисквалифицировали за отказ летом 2021 года от Олимпиады в Японии якобы из-за коронавируса.

Представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что Китай понимает решение Северной Кореи не участвовать в зимних Олимпийских играх по некоторым «особым причинам».