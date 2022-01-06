HBO вирізав сцени з актором Крісом Нотом у продовженні серіалу «Секс у великому місті». Його звинуватили в сексуальному насильстві

Телеканал HBO вирізав сцени з актором Крісом Нотом у продовженні серіалу «Секс у великому місті». Його звинуватили в сексуальних домаганнях.

Про це пише Deadline.

Актор з’явився в серіалі «І просто так» — продовженні «Сексу у великому місті», але його герой помер у першому ж епізоді. Однак поява Кріса Нота планувалася у фінальній серії, вихід якої призначений на 3 лютого. Однак стало відомо, що сцени з актором з неї вирізали.