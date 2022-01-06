HBO вирізав сцени з актором Крісом Нотом у продовженні серіалу «Секс у великому місті». Його звинуватили в сексуальному насильстві

Телеканал HBO вирізав сцени з актором Крісом Нотом у продовженні серіалу «Секс у великому місті». Його звинуватили в сексуальних домаганнях.
Про це пише Deadline.
Актор з’явився в серіалі «І просто так» — продовженні «Сексу у великому місті», але його герой помер у першому ж епізоді. Однак поява Кріса Нота планувалася у фінальній серії, вихід якої призначений на 3 лютого. Однак стало відомо, що сцени з актором з неї вирізали.
Раніше, 16 грудня, видання The Hollywood Reporter опублікувало розповіді двох жінок — Зої та Лілі — про насильство з боку Нота у 2004 і 2015 роках. Зої заявила, що Нот її зґвалтував, а Лілі стверджувала, що актор схилив її до орального сексу. Нот усі звинувачення заперечував. 18 грудня Daily Beast опублікував історію третьої жінки — вона розповіла, як Нот силою намагався схилити її до сексу. Акторки із серіалу «Секс у великому місті» підтримали жінок.
- 9 грудня вийшло продовження серіалу. За сюжетом на велотренажері помирає герой Містер Біг (його зіграв Кріс Нот). Одразу після цього впали акції виробника тренажерів Peloton. Компанія у відповідь випустила антикризову рекламу, де «оживила» Містера Біга. Після заяв жінок про сексуальне насильство з боку Кріса Нота Peloton видалила цю рекламу.