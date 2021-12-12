Акції виробника тренажерів Peloton впали після виходу продовження серіалу «Секс у великому місті». Що трапилося?

Акції компанії з виробництва тренажерів Peloton різко впали після виходу серіалу «І просто так…» — продовження популярного серіалу «Секс і місто».

Про це пише Rolling Stone.

Акції компанії після премʼєри 9 грудня впали із $45 до $38,5 за штуку. Видання пояснює, що у продовженні «Сексу і міста» один із персонажів помирає після занять на тренажері Peloton.

За даними Rolling Stone, компанія сама надала творцям серіалу свій велотренажер, але в Peloton не знали, як саме їхній продукт використовуватимуть за сюжетом.