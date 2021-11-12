Канал HBO Max опублікував трейлер продовження серіалу «Секс і місто»

Стримінговий сервіс HBO Max 12 листопада показав перший трейлер продовження серіалу «Секс і місто», який отримав назву And Just Like That — це початок знаменитої фрази Керрі And just like that I lost my head («Ось так я втратила голову»).
Премʼєра відбудеться 9 грудня 2021 року.
Продовження серіалу розповість про життя трьох подруг двадцять років потому. На екранах знову зʼявляться Сара Джессіка Паркер (Кері), Синтія Ніксон (Міранда) і Крістін Девіс (Шарлотта). Кім Кетролл, яка зіграла Саманту Джонс, від участі у зйомках відмовилася — вона давно говорила, що втомилася від своєї героїні.
- 11 січня 2021 року стримінговий сервіс HBO Max анонсував продовження серіалу «Секс і місто», але без Саманти. Виробництво серіалу почалось наприкінці весни в Нью-Йорку. Режисери планували зняти 10 півгодинних серій.
- Серіал «Секс у великому місті» у 1997 році створив продюсер Даррен Стар на основі однойменної книги Кендіс Бушнелл. Серіал вийшов на каналі HBO в 1998 році та тривав шість сезонів — до 2004 року. У 2008 і 2010 роках у продовження серіалу зняли два повнометражні фільми.