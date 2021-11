Канал HBO Max опублікував трейлер продовження серіалу «Секс і місто»

Стримінговий сервіс HBO Max 12 листопада показав перший трейлер продовження серіалу «Секс і місто», який отримав назву And Just Like That — це початок знаменитої фрази Керрі And just like that I lost my head («Ось так я втратила голову»).

Премʼєра відбудеться 9 грудня 2021 року.

Продовження серіалу розповість про життя трьох подруг двадцять років потому. На екранах знову зʼявляться Сара Джессіка Паркер (Кері), Синтія Ніксон (Міранда) і Крістін Девіс (Шарлотта). Кім Кетролл, яка зіграла Саманту Джонс, від участі у зйомках відмовилася — вона давно говорила, що втомилася від своєї героїні.