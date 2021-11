Канал HBO Max опубликовал трейлер продолжения сериала «Секс в большом городе»

Стриминговый сервис HBO Max 12 ноября показал первый трейлер продолжения сериала «Секс в большом городе», который получил название And Just Like That — это начало знаменитой фразы Кэрри And just like that I lost my head («Вот так я потеряла голову»).

Премьера состоится 9 декабря 2021 года.

Продолжение сериала расскажет о жизни трех подруг двадцать лет спустя. На экранах опять появятся Сара Джессика Паркер (Кэрри), Синтия Никсон (Миранда) и Кристин Дэвис (Шарлотта). Ким Кэттролл, которая сыграла Саманту Джонс, от участия в съемках отказалась — она давно говорила, что устала от своей героини.