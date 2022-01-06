HBO вырезал сцены с актером Крисом Нотом в продолжении сериала «Секс в большом городе». Его обвинили в сексуальном насилии

Телеканал HBO вырезал сцены с актером Крисом Нотом в продолжении сериала «Секс в большом городе». Его обвинили в сексуальных домогательствах.

Об этом пишет Deadline.

Актер появился в сериале «И просто так» — продолжении «Секса в большом городе», но его герой скончался в первом же эпизоде. Однако появление Криса Нота планировалось в финальной серии, выход которой назначен на 3 февраля. Сейчас стало известно, что сцены с актером из нее вырезали.