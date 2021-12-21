Актрисы сериала «Секс в большом городе» поддержали женщин, которые обвинили Криса Нота в сексуальном насилии

«Мы глубоко расстроены обвинениями в адрес Криса Нота. Мы поддерживаем женщин, которые вышли и поделились своим болезненным опытом. Мы знаем, что это сделать было очень сложно, и мы благодарим их за это», — говорится в заявлении Сары Джессики Паркер, Синтии Никсон и Кристин Дэвис, которое Паркер опубликовала в Instagram.

Актрисы сериала «Секс в большом городе» поддержали трех женщин, которые обвинили их коллегу по сериалу Криса Нота в сексуальном насилии .

Кроме этого, канал CBS сообщил, что актер Крис Нот больше не будет сниматься в драме «Уравнитель» (The Equalizer).

«Крис Нот больше не будет сниматься в дополнительных эпизодах «Уравнителя», это решение вступает в силу немедленно», — говорится в заявлении телеканала.

16 декабря издание The Hollywood Reporter опубликовало рассказы двух женщин — Зои и Лили — о насилии со стороны Нота в 2004 и 2015 годах. Зои заявила, что Нот ее изнасиловал, а Лили утверждала, что актер склонил ее к оральному сексу. Еще одна американка Ава заявила, что в 2010 году Нот силой пытался склонить ее к сексу, когда ей было 18 лет, а актеру — 55. Сам актер отрицал все обвинения против него. Он подчеркнул, что встречи с женщинами проходили исколючительно по взаимному согласию.