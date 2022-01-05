У США вчителька самостійно вакцинувала учня від коронавірусу. Тепер їй загрожує в’язниця

У США вчителька самостійно вакцинувала свого учня від коронавірусу препаратом від Pfizer. Тепер їй загрожує в’язниця.
Про це пише The New York Times.
Інцидент стався на острові Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк. 54-річна вчителька природознавства Лаура Паркер Руссо вколола своєму 17-річному учню вакцину без згоди батьків. За це її затримали напередодні Нового року.
Жінку звинуватили в незаконній професійній діяльності та відсторонили від роботи у школі на період розслідування. За словами поліції, наразі вчительку випустили з-під варти, а суд призначили на 21 січня. Незаконна професійна діяльність у цьому штаті є кримінальним правопорушенням, що загрожує покаранням до 4 років позбавлення волі.
У багатьох американських штатах для вакцинації неповнолітніх потрібна згода батьків. Однак часто батьки забороняють своїм дітям вакцинуватися, навіть попри їхнє бажання, а тому підлітки шукають інші шляхи, аби зробити щеплення від коронавірусу.
- У США, у місті Нью-Йорк батьки вакцинованих школярів отримають заохочення у вигляді $100. Про це оголосив мер Білл де Блазіо. Щойно дитина отримає першу дозу, батькам на пошту надійде інструкція, як отримати кошти (видаватимуть не готівкою, а на карту). Батьки також можуть обрати інші заохочення, наприклад, квитки на Статую Свободи або на бейсбольний матч Brooklyn Cyclones.