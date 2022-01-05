В США учительница самостоятельно вакцинировала ученика от коронавируса. Теперь ей грозит тюрьма

В США учительница самостоятельно вакцинировала своего ученика от коронавируса препаратом Pfizer. Теперь ей грозит тюрьма.

Об этом пишет The New York Times.

Инцидент произошел на острове Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк. 54-летняя учительница естествознания Лаура Паркер Руссо ввела своему 17-летнему ученику вакцину без согласия родителей. За это ее задержали в канун Нового года.

Женщину обвинили в незаконной профессиональной деятельности и отстранили от работы в школе на период расследования. По словам полиции, учительницу выпустили из-под стражи, а суд назначили на 21 января. Незаконная профессиональная деятельность в этом штате является уголовным правонарушением и грозит наказанием до 4 лет лишения свободы.

Во многих американских штатах для вакцинации несовершеннолетних требуется согласие родителей. Однако часто родители запрещают своим детям вакцинироваться даже при их желании, а потому подростки ищут другие пути, чтобы привиться от коронавируса.