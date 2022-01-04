В Україні виявили майже дві тисячі нових заражених коронавірусом. Вакцинувались — 36 тисяч

В Україні за добу 3 січня зафіксували 1,7 тисячі нових заражених коронавірусом. Серед них 21 медик та 87 дітей.

Про це пише МОЗ у своєму Facebook.

До лікарень через коронавірус потрапили 970 людей, а 135 — померли від ускладнень. Водночас 3 629 українців успішно одужали від коронавірусу.

Найбільше нових випадків зафіксували у Києві (364) та Харківській області (141).

Також протягом доби від коронавірусу вакцинувались 36 тисяч українців. 8 тисяч отримали першу дозу вакцини, а 27 тисяч — другу.