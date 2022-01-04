В Украине выявили около двух тысяч новых зараженных коронавирусом. Вакцинировались — 36 тысяч

В Украине за сутки 3 января зафиксировали 1,7 тысячи новых зараженных коронавирусом. Среди них 21 медик и 87 детей.

Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.

В больницы из-за коронавируса попали 970 человек, а 135 — умерли от осложнений. В то же время 3 629 украинцев успешно выздоровели от коронавируса.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (364) и Харьковской области (141).

Также в течение суток от коронавируса вакцинировались 36 тысяч украинцев. 8 тысяч получили первую дозу вакцины, а 27 тысяч — вторую.